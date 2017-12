Aceasta a fost gasita decedata pe marginea drumului comunal, acoperita cu o patura, avand pantalonii trasi in jos pana la nivelul genunchilor, iar picioarele legate la nivelul genunchilor cu un cearsaf, prezentand leziuni la nivelul capului si a corpului.

Caz socant la Vulturesti. Femeie ucisa si abandonata pe marginea drumului. Marti dimineata, in jurul orei 08.30, un barbat a sesizat prin SNUAU 112 ca pe raza satului Giurgesti, din comuna Vulturesti, este o femeie decedata in drum. La fata locului s-a deplasat o patrula de interventie din cadrul SPR 12 Preutesti care in urma verificarilor a constatat ca persoana decedata se numeste Florina Dumitriu din satul Giurgesti, comuna Vulturesti. Aceasta a fost gasita decedata pe marginea drumului comunal ce tranziteaza satul Giurgesti, acoperita cu o patura, avand pantalonii trasi in jos pana la nivelul genunchilor, iar picioarele legate la nivelul genunchilor cu un cearsaf, prezentand leziuni la nivelul capului si a corpului. Cadavrul femeii a fost gasit la o distanta de circa 10 - 15 m de locuinta in care locuia impreuna cu familia sa formata din sotul ei si trei copii minori. In continuare se efectueaza cercetari, in vederea stabilirii imprejurarilor in care s-a produs decesul, de catre o echipa complexa formata dintr-un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava si lucratori de politie din cadrul IPJ - SIC Suceava. In cauza s-a intocmit dosar penal la nivelul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie raportat la infractiunea de omor.