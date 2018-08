Ce face gelozia din om. Un sot beat a dat foc masinii sotiei, in parcarea unei pensiuni, dupa care si-a batut soacra

Individul a fost retinut in arestul IPJ Suceava.

Scene uluitoare, in parcarea unei pensiuni de lux din Dorna Arini, joi seara. Un individ mort de beat a panicat turistii dupa ce a dat foc masinii sotiei sale, angajata la pensiunea cu pricina, si care isi lasase vehiculul in parcarea pensiunii. Cei doi sunt certati iar barbatul a facut o criza pe fondul geloziei. Individul de 29 de ani s-a deplasat cu o masina la locul de munca al sotiei, a scos un pet de benzina apoi a stropit compartimentul motor al masinii sotiei si i-a dat foc. Dupa incendiere el a plecat de la fata locului. Turistii au sunat la 112 pentru ca incendiu se putea extinde. In timp ce era cautat de catre echipajele de politie, sotul gelos s-a deplasat la domiciliul socrilor sai, a patruns in curte si i-a amenintat, dupa care a lovit-o pe soacra sa, o femeie de 52 ani. Femeia a avut nevoie de ingrijiri medicale la spital, insa nu a ramas internata. Agresorul a fost identificat si imobilizat de catre politisti si condus la sediul Politiei municipiului Vatra Dornei. El a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest, iar ulterior a fost condus la Spitalul municipal Vatra Dornei, unde a refuzat recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date s-a constatat ca acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.



Fata de individ s-a dispus masura retinerii pentru 24 ore pentru savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente, distrugere, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata si refuzul de la prelevarea de mostre biologice. El urmeaza vineri sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei, in vederea luarii unei masuri preventive.