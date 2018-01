Cea mai mare editie a Targului de Nunti din Shopping City Suceava - Trend Mariaj 2018

Peste 40 de expozanti au confirmat participarea la a V-a editie a Targului de Nunti - Trend Mariaj, ce va avea loc in Shopping City Suceava in perioada 9 - 11 februarie. Viitorii miri pot gasi, intr-un singur loc atat servicii care vor completa armonios nunta, dar si idei de la cei mai buni profesionisti din domeniu. Toti cei care se pregatesc de nunta au sansa de a interactiona direct cu wedding planneri renumiti si de a gasi toate serviciile necesare pentru ziua cea mare: de la rochii de mireasa si costume de mire, aranjamente florale, decoratiuni, saloane de evenimente, pana la verighete, invitatii si marturii, torturi si prajituri, DJ si formatii de nunta, servicii foto si video, cabine foto dar si destinatii atractive pentru luna de miere.

La Targul de Nunti din incinta Shopping City Suceava - sucevenii vor afla ultimele tendinte din domeniul nuntilor: ce este nou, ce se poarta, ce se potriveste cel mai bine pentru nunta lor, care este bugetul alocat si tot ce ai nevoie pentru ca nunta, sa fie exact asa cum o viseaza.

Premii la tombola

Pe durata celor trei zile de targ vor fi recitaluri si premii si oferte promotionale pentru vizitatori. Astfel, cei care participa la targul de nunti se pot inscrie la tombola speciala pentru a castiga o serie de premii importante puse in joc pentru viitorii miri: sedinte foto "Save the Date", torturi aniversare, buchete de mireasa, set de pahare si pernuta pentru verighete, vouchere de infrumusetare, dar si recitaluri cu artisti renumiti sau pachete de lectii de dans pentru tinerii insuratei.

Pentru mai multe detalii, vizitati pagina oficiala de Facebook a targului, www.facebook.com/Trend.Mariaj.