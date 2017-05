Ceaiul de ghimbir, beneficii pentru sanatate

Aceasta bautura grozav de sanatoasa este recomandata pentru tulburarile digestive, intarirea sistemului imunitar si calmarea greturilor matinale care apar in cazul unor femei insarcinate. Ceaiul de ghimbir este foarte eficient impotriva unor tipuri de cancer, reduce inflamatiile articulare si durerile reumatice, intareste imunitatea organismului si scade nivelul colesterolului rau.

Ghimbirul face parte din familia Zingiberacea si este considerat un aliat remarcabil pentru sanatate putand trata multe afectiuni si oferi rapid beneficii pentru sistemul digestiv. A fost utilizat ca planta medicinala inca din antichitate pentru a ameliora problemele reumatice si pentru a trata semnele de raceala si gripa. Cercetarile asupra ghimbirului au scos la iveala proprietati digestive si anticancerigene, utilizari cosmetice si o eficienta surprinzator de buna a ceaiului de ghimbir in tratarea cancerului de colon si a celui ovarian.

Desi ghimbirul poate fi consumat si sub forma condimentelor, pentru a conferi mHncarurilor, sucurilor proaspete sau prajiturilor o aroma unica, revigoranta, pentru a putea profita de deplin de proprietatile binefacatoare ale ghimbirului trebuie sa apelam la varianta infuziei. O cana cu ceai de ghimbir pe zi contribuie la combaterea problemelor respiratorii si la diminuarea stresului , are un puternic efect antiinflamator si intareste imunitatea organismului.

Ghimbirul contine calciu, fier, magneziu, mangan, potasiu, proteine, carbohidrati, fibre alimentare, seleniu, sodiu, vitaminele C, E si B6.Uleiurile volatile din ghimbir au efecte analgezice, sedative si antitermice. Acestea ii dau gustul si aroma specifica si favorizeaza miscarea muschilor tractului gastrointestinal, contribuind la o mai buna digestie.

Ghimbirul are aproape 500 de compusi identificati, multi cu activitati biologice cunoscute, actionand in feluri diferite, fie influentand o anumita enzima sau proteina, fie sprijinind activitatea altor compusi.



sursa:frunza-verde.ro