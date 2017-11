Cei cinci tineri morti in accidentul de la Ilisesti au filmat in timp ce goneau pe sosea, chiar inainte de tragedie VEZI CLIP

Clipul a fost scos imediat insa ulterior a fost repostat de prietenul lui Emanuel Darius Paraliuc.

A aparut repostat de un amic de-al celor cinci tineri morti in accidentul de la Ilisesti clipul filmat de acestia in timp ce goneau pe sosea, de la Suceava la Gura Humorului. Practic sunt ultimele momente inainte de a se intampla tragedia. Din filmare se vede cum acul vitezometrului este trecut peste 150 de kilometri la ora iar motorul este turat. Filmul a fost postat de un tanar din Gura Humorului care l-a primit in noaptea respectiva, putin dupa ora 1.00 de la Emanuel Darius Paraliuc, unul din fratii decedati in cumplitul accident. De altfel si matusa celor doi frati Mihaela Paraliuc, a povestit reporterilor ca pe cand se intorceau acasa de la clubul sucevean in care au petrecut de Hallowen, tinerii au postat un videoclip pe facebook in care se putea observa ca masina rula cu o viteza de 280 de kilometri la ora. Clipul a fost scos imediat insa ulterior a fost repostat de prietenul lui Emanuel Darius Paraliuc. Cel care l-a repostat a vrut sa demonstreze ca masina in care erau cei 5 nu rula cu 280 de kilometri la ora. Probabil ca nu rula cu aceasta viteza,asa cum a povestit matusa celor doi frati, insa se poate vedea clar ca vehiculul avea viteza mare. De altfel, unul din pasageri intreaba la final cu ce viteza ruleaza vehiculul. In clipul repostat nu se mai aude insa raspunsul, posibil filmuletul sa fie taiat.