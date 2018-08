Celebra artista din Vietnam, de la Cannes, in Bucovina, pentru a filma frumusetile zonei. Ea a fost primita de subprefectul de Suceava, Silvia Boliacu VIDEO si FOTO

Este vorba despre cea mai cunoscuta actrita din Vietman si poducatoare de film, Tran Thi Thanh Nhan, cunoscuta ca Ly Nha Ky, un adevarat brand al Prepublicii Socialiste Vietnam, in acelasi timp o femeie de afaceri foarte influenta in zona Asiei, implicate in afaceri cu diamant si cafea.

De pe covorul rosu de la Cannes, direct in Bucovina, pentru a filma un film de promovare turistica a Romaniei, si implicit a manastirilor din Nordul Moldovei. Este vorba despre cea mai cunoscuta actrita din Vietman si poducatoare de film, Tran Thi Thanh Nhan, cunoscuta ca Ly Nha Ky, un adevarat brand al Prepublicii Socialiste Vietnam, in acelasi timp o femeie de afaceri foarte influenta in zona Asiei, implicate in afaceri cu diamant si cafea. Recent aceasta a fost desemnata consul onorific al Romaniei la Ho Chi Minh si a decis sa vina in Romania pentru ca apoi sa-i promoveze frumusetile. Ea realizeaza un film documentar despre Romania pe care il va prezenta in Vietnam dar si in alte tari asiatice. Artista a venit joi dimineata la Prefectura Suceava, insotita de Ambasadorul Romaniei in Republica Vietnam, Valeriu Arteni, dar si de vicepresedintele Grupului parlamentar de prietenie cu R.S. Vietnam, deputatul sucevean Alexandru Baisanu. Ly Nha Ky era imbracata in straie populare romanesti,intr-un costum din zona Bistritei, fapt ce a surprins placut autoritatile sucevene. Ea a fost primita de subprefectul de Suceava, Silvia Boliacu, si a avut discutii la Prefectura Suceava despre obiectivele turistice importante ale Bucovinei dar si despre oportunitati de afaceri in aceasta zona, suprefectul facand o prezentare a zonei atat din punct de vedere geographic, al populatiei dar si economic. S-a discutat intens despre mediul de afaceri din judet si despre oportunitati de investitii in Bucovina pentru oameni de afaceri vietnamezi, urmand ca Prefectura Suceava sa puna la dispozitia delegatiei vietnameze o lista cu cei mai importanti oameni de afaceri din judet. Subprefectul a aratat ca autoritatile sucevene sunt constant preocupate in promovarea turismului: 'Ne preocupam in permanenta pentru atragerea de fonduri interne si europene pentru proiectele de promovare a turismului', a mentionat subprefectul Silvia Boliacu. De remarcat ca subprefectul de Suceava a purtat la aceasta intalnire oficiala o rochie cumparata din Vietman, tara pe care a vizita-o recent.



Flori si cadouri pentru artista vietnameza



La randul sau, ambasadorul Valeriu Artenie a multumit pentru primire. Consulul onorific al Romaniei in Ho Shi Min, dna Tran Thi Thanh Nhan, a multumit pentru posibilitatea de a ne cunoaste regiunea, a precizat ca este prima sa vizita in tara noastra si s-a declarat impresionata de cele vazute pana acum. Ea a multumit si pentru posibilitatea de a realiza un film documentar in Romania si in judetul nostru, pentru ca toate popoarele asiatice sa aiba posibilitatea de a cunoaste poporul roman si oportunitatile oferite Romania. 'In afara de turism, vom actiona pentru a constientiza cercurile de afaceri din Vietnam asupra oportunitatilor de a investi in Romania, de afaceri cu Romania, inclusiv cu judetul Suceava. As dori sa invit oameni de afaceri romani sa viziteze Vietnamul, pentru a cunoaste oportunitatile de afaceri cu companiile din Vietnam. Totodata, doresc sa organizez o misiune de afaceri din Vietnam in Romania, care, pe de o parte sa promoveze exporturile vietnameze, iar pe de alta si importurile din Romania. Incercam sa identificam produsele pe care le putem aduce din Romania, aceasta ar fi principalul obiectiv al ambasadei si consulatului. Vreau sa construiesc ceva durabil pentru relatiile dintre Vietnam si Romania', a declarat consulul onorific al Romaniei in Ho Shi Min, Tran Thi Thanh Nhan.

In acest context, deputatul Alexandru Baisanu, a precizat ca rolul sau este de a regla, din punct de vedere legislativ, tot ce se poate pentru dezvoltarea relatiilor de cooperare in afaceri dintre Romania si Vietnam. 'Ne dorim sa creasca exporturile spre Romania, ne dorim sa avem turisti. Bucovina este o zona cu predilectie turistica, avem lemn, avem posibilitati de a aduce la vanatoare, in padurile noastre, oameni de afaceri vietnamezi'. Artista vietnameza a primit flori si cadouri din partea autoritatilor sucevene.