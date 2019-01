Centrul Medical de Radioterapie Suceava va fi functional din luna septembrie a acestui an

Centrul Medical de Radioterapie de la Spitalul Judetean Suceava va fi functional din luna septembrie a acestui an. Anuntul a fost facut de Gheorghe Flutur, presedintele Consiliului Judetean Suceava, dupa o intalnire cu managerul Spitalului Judetean, Vasile Rimbu, si cu reprezentantii investitorului, compania RT Lotus Center SRL din Cluj-Napoca. In cadrul intalnirii, investitorul a prezentat un grafic detaliat privind realizarea lucrarilor.

"Astfel, constructia cladirii va fi finalizata in luna iunie, urmand ca dupa instalarea tuturor echipamentelor, Centrul sa fie functional in luna septembrie.Investitorul a precizat ca au fost clarificate toate problemele de finantare si deja au inceput sa fie aduse la Suceava o serie de echipamente medicale si de imagistica.Vorbim aici de cele mai moderne echipamente RT si CT. Doar CT - ul de ultima generatie costa peste 4 milioane de Euro.Infiintarea unui astfel de centru in Suceava, prin echipamente de inalta precizie, va permite realizarea unui diagnostic precis si timpuriu", a declarat Gheorghe Flutur.

Capacitatea Centrului va fi in prima etapa, la darea in functiune, de 700-1000 pacienti/an, fiecare pacient urmand 8 pana la 24 cure pe tratament, activitatea desfasurandu-se in doua schimburi.

Dezvoltarea Centrului este gandita ca din momentul in care se va ajunge la un grad de incarcare de 80% se va trece la etapa a II-a, astfel incat sa poata deservi 2000 de pacienti.

"Preocuparea noastra este ca Spitalul Judetean sa aiba cat mai repede acest Centru. Centrul medical pentru radioterapie si diagnostic precoce se va adresa nu doar bolnavilor din judetul Suceava, ci si pacientilor din judetele limitrofe si chiar vecinilor din Ucraina si Republica Moldova.Consiliul Judetean Suceava impreuna cu Spitalul Judetean de Urgenta finanteaza in acest an mai multe investitii deosebit de importante, cum ar fi realizarea a patru blocuri operatorii, inclusiv pentru oncologie, un ambulatoriu modern de 4000 mp, pe sase niveluri. Lucram la documentatie pentru pasajul subteran care leaga spitalul nou de spitalul vechi. Trebuie sa inceapa constructia blocului cu 30 apartamente pentru medici, si multe alte investitii curajoase, despre care am mai vorbit", a precizat seful administratiei judetene.