Cercetat pentru viol, piromanul Polonic si-a crestat penisul cu lama, in Penitenciarul Botosani VIDEO

El spune ca este nevinovat si acuza ca este batut de gardieni.

Mandrila Petrica, alias Polonic piromanul, a ajuns marti seara la Spitalul Judetean Botosani dupa ce si-a crestat penisul cu o lama. Barbatul de 35 de ani, aflat acum in arest preventiv acum pentru viol, spune ca este nevinovat si acuza ca este batut de gardieni. In semn de protest el s-a automutilat. A fost gasit intr-o balta de sange in celula sa iar acum IPJ Botosani face o ancheta pentru a stabili in ce circumstante s-a petrecut incidentul. Polonic nu a ezitat sa injure reporterii si cameramanii care l-au filmat la Urgentele Spitalului Judetean Botosani. El a fost adus la spital insotit si de politsiti de la interventie rapida pentru ca era agresiv. Dupa ce ranile i-au fost suturate si pansate, acesta a fost internat la Psihiatrie.

Polonic, originar din Brosteni, este incendiatorul pensiunii La Dolce Vita din Scheia si a unui bloc de locuinte din Brosteni și a fost eliberat conditionat in luna octombrie a anului trecut. Numai ca acesta a sechestrat si violat o minora de 15 ani chiar de Ziua Indragostitilor. Individul a ademenit-o pe fata in apartamentul sau din Brosteni, iar acolo a sechestrat-o si a fortat-o sa intretina raporturi sexuale cu el. Ulterior adolescenta fost amenintata cu bataia si moartea daca va reclama cele petrecute. Aceasta a reclamat insa totul la Politie si asa violatorul a ajuns in arest preventiv la Penitenciarul Botosani. Barbatul are la activ o condamnare de sapte ani de inchisoare pentru ca a incendiat o vila si o pensiune din apropierea municipiului Suceava, prejudiciul fiind de 700.000 de euro, si alta de cinci ani si patru luni pentru incendierea unui bloc din Brosteni. Pentru incendierea celor doua imobile, Mindrila a primit, in 2010, sapte ani de inchisoare cu executare, din care a executat doar o parte iar in luna noiembrie 2014 cinci ani si patru luni de detentie, tot cu executare, fiind insa eliberat in luna octombrie a anului trecut. Polonic a pus foc la pensiunea respectiva dupa ce a fost platit de un rival in afaceri al patronului pensiunii. In noaptea de 22 spre 23 martie 2014, Mandrila a dat foc unui cauciuc pe care l-a aruncat langa un bloc din orasul Brosteni, acesta luand foc in momentul in care in interior dormeau peste 50 de persoane.