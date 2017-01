Barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.

Cetatean bulgar prins cu tigari de contrabanda in bagaje. Sambata, in jurul orei 20.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru a intra in tara cetateanul bulgar Georgi T., in varsta de 49 de ani, calatorind in autocarul care circula pe ruta Cernauti-Turcia. In urma unui control efectuat asupra persoanei si bagajelor, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, in bagajele personale ale barbatului, cantitatea de 236 pachete tigari, de provenienta ucraineana. Tigarile in valoare de 287 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar cetateanul bulgar a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.