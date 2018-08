Cetati, domni si domnite - perioada medievala in miniatura, atelier istorico-didactic organizat de Muzeul Bucovinei la Cetatea de Scaun a Sucevei

Inscrierile, in limita locurilor disponibile, se pot face la Muzeul Bucovinei sau la Casa Custodelui de la Cetatea de Scaun a Sucevei, prin completarea unei fise de inscriere.Informatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 0784 275644- Cetatea de Scaun a Sucevei sau 0230 216439 interior116 - Biroul Educatie, Marketing si Comunicare.

In ultima saptamana de vacanta, Muzeul Bucovinei propune copiilor o noua modalitate de petrecere a timpului liber. La Cetatea de Scaun a Sucevei, in Casa Custodelui si la Foisorul cetatii, se va organiza in perioada 4 - 8 septembrie, atelierul "Cetati, domni si domnite -perioada medievala in miniatura", sesiunea de toamna. Timp de cinci zile, intre orele 10 - 13, copiii participanti vor imbina activitatile practice(de colorat, decupat, lipit, modelat) cu partea teoretica, coordonata de specialistii de la Cetatea de Scaun, in care se va povesti despre arhitectura unei cetati medievale, in general, dar si despre arhitectura Cetatii de Scaun a Sucevei, despre modalitatile de aparare sau de asediere a unei cetati dar si despre evolutia podoabelor dea lungul timpului. Activitatile practice se vor finaliza cu realizarea din hartie/carton, a unei machete de cetate medievala, pe care o pot personaliza cum doresc, amplasand in jurul ei osteni sau diferite piese de armament. O noutate a atelierului din sesiunea de toamna consta in faptul ca, dupa prezentarile despre bijuterii şi evoluţia lor in timp, copii vor realiza si diverse bijuterii(margele, pandantive, bratari) din pasta modelatoare. Inscrierile, in limita locurilor disponibile, se pot face la Muzeul Bucovinei sau la Casa Custodelui de la Cetatea de Scaun a Sucevei, prin completarea unei fise de inscriere.Informatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 0784 275644- Cetatea de Scaun a Sucevei sau 0230 216439 interior116 - Biroul Educatie, Marketing si Comunicare.