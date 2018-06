Charlie Hebdo, data in judecata de FADERE pentru caricatura cu Simona Halep la Roland Garros

Reprezentantii federatiei considera de prost gust si inacceptabila aceasta caricatura. Prin acest atac, spun ei, se insinueaza ca Simona Halep ar fi 'tiganca', se cultiva si mai mult confuzia dintre romani si rromi si se influenteaza negativ perceptia pe care o au francezii despre romani.

FADERE (Federatia Asociatiilor de Romani din Europa) sprijiniti de casa de avocatura Paredes y Asociados va deschide un proces impotriva publicatiei Charlie Hebdo, pentru caricatura prin care o ironizeaza pe marea tenismena Simona Halep si pe romani in general.Imediat dupa ce a castigat turneul Roland Garros, jurnalistii de la Charlie Hebdo au publicat o caricatura cu Simona Halep care avea in maini trofeul castigat si striga 'fier vechi, fier vechi'.



Reprezentantii federatiei considera de prost gust si inacceptabila aceasta caricatura. Prin acest atac, spun ei, se insinueaza ca Simona Halep ar fi 'tiganca', se cultiva si mai mult confuzia dintre romani si rromi si se influenteaza negativ perceptia pe care o au francezii despre romani. Comunitatea de romani din Franta este formata din sute de mii de intelectuali, artisti sau muncitori. Prin seriozitatea si harnicia lor contribuie la bunastarea tuturor francezilor, iar numarul celor care ocupa functii de raspundere este impresionant. 'Umorul fin, specific artistilor si oamenilor inteligenti, de aceasta data, a fost inlocuit cu o mojicie dezgustatoare. Aproape ca nu exista domeniu al artei sau dezvoltarii stiintifice franceze la care romanii sa nu-si fi adus contributia. Pentru rafuiala lor cu grupuri izolate de rromii, probabil cei de la Charlie Hebdo vor considera 'fier vechi' si cel mai cunoscut simbol al Frantei, Turnul Eiffel, pentru ca se bazeaza pe inovatia unui roman si fiecare piesa metalica e fabricata in Romania', a declarat Daniel Tecu, presedintele FADERE.