Accident rutier marti, in jurul orei 10.30, pe DN 2E, la iesire din Falticeni spre Baia. Doua autoturisme au intrat in coliziune dupa ce unul din soferi a pierdut controlul volanului. In evenimentul rutier au fost implicati cinci adulti si un bebelus. Acestia au primit ingrijiri medicale la fata locului de la echipaje SMURD si Ambulanta. Nici o persoana nu a fost transportata la spital.