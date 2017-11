Cinci copii raniti dupa ce o masina scapata de sub control a intrat intr-o statie de autobuz, la Moara VEZI IMAGINI

Doua masini s-au ciocnit in trafic dupa care, in urma impactului, una din ele a plonjat in statia de autobuz.

Cinci copii care asteptau autobuzul, intr-o statie din centrul localitatii Liteni,comuna Moara, au fost raniti, marti la amiaza, dupa ce o masina scapata de sub control a intrat in ei. Un sofer grabit a intrat aiurea in depasire si apoi a lovit autoturismul din fata, care virase spre un drum secundar. In urma impactului puternic, masina barbatului imprudent a intrat chiar in statia de autobuz in care se aflau copii care mergeau la Suceava, la Liceul Sportiv. Martorii spun ca soferul care a provocat accidentul rula cu viteza mare. Cadre de la SMURD au ajuns la fata locului si au acordat primele ingrijiri ranitilor, ulterior acestia fiind transportati la Spitalul Judetean Suceava. Este vorba despre copii intre 12 si 15 ani, toti elevi. Medicii spun ca nici unul din copii nu ar fi in stare foarte grava, ei avand traumatisme si contuzii usoare. Parintii copiilor raniti au venit intr-un suflet la spital dupa ce au fost informati de accident. Ar fi fost si mai multe victime daca o parte din copiii aflati in statia de autobuz nu se fereau in ultimul moment din calea vehiculului scapat de sub control. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul.