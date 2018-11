Cinci copii si parintii lor, ajunsi la spital intoxicati cu monoxid de carbon

Acestia s-au intoxicat de la semineul din locuinta.

Sapte pesoane, 5 copii si parintii lor, au ajuns marti la Spitalul Judetean Suceava intoxicati cu monoxid de carbon. Copiii si mama lor au ramas internati in spital. Cei doi soti, de 41 si 40 ani, detin o casa pe raza comunei Ipotesti, unde locuiesc impreuna cu cei cinci copii, in varsta de 1 an, 3, 5, 14 si 15 ani. Barbatul a facut focul in semineul locuintei iar la un moment dat, dupa circa o ora, membrii familiei au acuzat stari de ameteala si greata. Ei au sunat la 112 si au solicitat interventia unui echipaj de Ambulanta pentru acordarea ingrijirilor medicale de specialitate. La fata locului s-au deplasat trei ambulante, care au preluat si transportat la Spitalul Judetean Suceava pe toti cei sapte membri ai familiei, acestia fiind diagnosticati cu intoxicatie cu monoxid de carbon. Din cercetarile efectuate ulterior de politisti, a reiesit ca locuinta este racordata la reteaua de gaz metan si este prevazuta cu un cos de evacuare a gazelor ce provine de la semineu. Probabil cosul era infundat.