Cinci drumuri de piatra din Moara urmeaza sa fie asfaltate

Drumuri de piatra din Moara urmeaza a fi asfaltate, fiind in curs licitatia pentru desemnarea firmei care va efectua lucrarile. Este vorba despre 5 strazi din localitate, valoarea investitiei fiind de 3,9 milione de lei. Conform primarului Eduard Dziminschi, investitia era absolut necesara, fiind zone foarte populate. Pe unele strazi, precum Ion Gramada, se fac lucrari de racordare la sistemul de canalizare inainte de a se turna asfalt. Primarul comunei are ambitii mari si vrea sa schimbe fata localitatii. De doi ani, de cand a venit la conducerea Primariei Moara, noul primar a accesat fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii dar si pentru investitii in scoli si gradinite.