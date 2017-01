Cinci minori dati disparuti, depistati de politistii suceveni in ultimele doua zile

In ultimele doua zile politistii suceveni au efectuat activitati complexe pentru identificarea a cinci minori. Astfel, duminica, ora 18.00, politistii Politiei Orasului Dolhasca aflati in patrulare in proximitatea padurii din satul Silistea Noua, intr-o zona izolata, unde inca existau cantitati mari de zapada, au observat doi minori straini de localitate. In urma verificarilor au fost identificati doi minori, ambii de 11 ani fugiti dintr-un centru de ocrotire, in jurul orelor 15.00. Unul dintre minori a fost predat mamei, care se afla si ea in zona, iar celalalt a fost predat la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva din Suceava. Peste doar o zi, ora 14.30, Sectia de Politie Burdujeni a fost sesizata de o batrana de 92 de ani, din municipiul Suceava, despre faptul ca in cursul zilei, la ora 11.00 nepotul ei, de 11 ani, din comuna Stauceni, judetul Botosani, a plecat de la scoala generala din municipiul Suceava la care invata si nu mai stie nimic de el. In urma verificarilor efectuate a rezultat faptul ca minorul este crescut de bunicii din partea tatalui din anul 2005 de cand parintii lui s-au despartit. Acesta este elev in clasa a V-a si a avut fugit de mai multe ori de la domiciliu. Luni, s-a prezentat la cursuri si in jurul orei 11,00 a parasit scoala impreuna cu alti doi minori de zece ani, respectiv de opt ani, ambii din comuna Hantesti, elevi ai aceleiasi unitati de invatamant, cu care a mai plecat de la domiciliu de mai multe ori, fiind depistati pe raza municipiilor Suceava, Pascani si Bacau unde s-au deplasat cu trenul. Cei doi frati minori locuiesc impreuna cu parintii, fara forme legale in municipiul Suceava. Au fost constituite mai multe echipe de cautare, minorii au fost identificati in apropierea Garii Burdujeni dupa aproximativ trei ore. Acestia au fost institutionalizati la Centrul de Urgente de Primire a Minorului Suceava, unde au fost predati asistentului medical de serviciu.

Politistii recomanda inca o data parintilor sau persoanelor cu responsabilitati sa supravegheze indeaproape minorii astfel incat sa nu ii supuna victimizarii.

Potrivit oamenilor legii, cel mai frecvent, copiii care au fugit de acasa sau din sistemul rezidential au avut urmatoarele motive si comportamente:

- dorinta de libertate, neingradita de anumite reguli de comportare; acesti copii au ales sa vagabondeze cateva zile, singuri sau impreuna cu alti prieteni, intretinandu-se din banii luati inainte de plecare sau din practicarea cersetoriei, chiar prin furturi din societati comerciale si buzunare/genti; de regula, comportamentul scolar al acestora este caracterizat de absenteism, abandon, corigenta sau repetentie, afilierea la gasti de cartier, atitudini agresive fata de colegi si profesori; la momentul gasirii lor, manifesta adesea refuz sau reticenta de a se intoarce in familie sau in centrele de ocrotire;

-dorinta de autonomie financiara, ca o solutie la lipsa de perspectiva resimtita in centre; acesti copii incearca sa se angajeze sezonier la diferite persoane particulare, sa treaca frontiera pentru a lucra in strainatate (baietii, de regula), sa cerseasca sau chiar sa fure din societati comerciale sau din buzunare si genti (si fetele, si baietii), sa practice prostitutia sau sa se angajeze temporar in cluburi de noapte sau baruri(fetele). Uneori, acesti copii pleaca din centrele de ocrotire, impreuna cu alti colegi, si aleg impreuna diverse forme de comportament riscant, victimal sau infractional; inregistreaza frecvent absente de la scoala sau chiar abandoneaza scoala, se afiliaza unor grupari stradale; la momentul gasirii lor, manifesta adesea refuz sau reticenta de a se intoarce in centrele de ocrotire;

-dorinta de a se muta impreuna cu un prieten(cel mai frecvent) sau o prietena; majoritatea fetelor care aleg aceasta solutie refuza, de obicei, atunci cand sunt gasite sa se reintoarca la domiciliu sau au suficiente retineri, astfel incat se poate prognoza in majoritatea acestor cazuri ca vor repeta evenimentul; pentru ele, a locui cu un barbat inseamna atat satisfacerea dorintelor sexuale si a nevoilor afective, cat si scaparea din situatiile dificile cu care se confrunta in viata: saracia, violentele, conflictele permanente, lipsa de atentie si afectiune.

Politistii recomanda parintilor sa aiba o atitudine deschisa fata de copii, sa manifeste disponibilitate fata de problemele acestora si sa promoveze in permanenta comunicarea pentru a preveni astfel de situatii nefericite.