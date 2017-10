Cinci morti si patru raniti in stare grava, in urma unui accident rutier in Cornu Luncii FOTO VIDEO

In urma tragicului accident si-au pierdut viata preotul Petru Gavril din Lamaseni, sora si cumnatul acestuia dar si unul dintre copiii sai. Autoritatile au instituit plan rosu de interventie.

Tragedie la Cornu Luncii, pe DN 2E, sambata seara, in zi de mare sarbatoare. Masina in care se afla un preot impreuna cu sotia, cei patru copii (de 3,6,8 si 10 ani), sora si cumnatul sau, a fost lovita in plin de un autoturism care a intrat pe contrasens, in depasire. Patru oameni au murit pe loc in urma impactului extrem de violent, o a cincea persoana, un copil de 6 ani, a decedat la Spitalul Falticeni ulterior iar alte 4 au fost grav ranite. Preotul Petru Gavril, 35 de ani, din satul Lamaseni, mergea cu familia si rudele in pelerinaj la moastele Sfintei Parascheva, la Iasi, pentru a se ruga dupa ce avusese un vis straniu. La Cornu Luncii, un sofer de 42 de ani a intrat aiurea pe contrasens, cu viteza de peste 100 de kilometri la ora si a spulberat masina condusa de preot, care in final a plonjat in sant. Preotul, sora lui, cumnatul dar si soferul care a provocat accidentul, au murit pe loc. Fetita de 6 ani a preotului a decedat ulterior la spital din cauza gravelor leziuni suferite. Un alt copil, o fetita de 10 ani, se afla in coma, fiind operata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava din cauza unui traumatism cranio- cerebral grav iar sotia preotului a ajuns la acelasi spital in soc hemoragic si cu ruptura de splina, fiind dusa direct in sala de operatie. Impactul a fost atat de puternic incat pompierii de la ISU au reusit cu greu si dupa minute intregi sa scoata cei patru incarcerati dintre fiarele masinii. Cadre de la SMURD si Ambulanta au actionat la fata locului cu 6 autosanitare. Bucati din cele doua vehicule erau imprastiate peste tot pe carosabil si in santuri, semn ca impactul a fost foarte puternic. Autoritatile au instituit plan rosu de interventie iar la fata locului actiunile au fost monitorizate chiar de subprefectul de Suceava, Silvia Boliacu.Mama preotului a ajuns la locul accidentului in stare de soc. Femeia nu stia ca acesta se afla in masina si cu familia surorei sale. Preoti dar si cunoscuti de-ai parintelui au venit si ei la fata locului pentru a-i jeli pe cei decedati. Toata lumea intreaba si se interesa de starea copiilor ajunsi la spital si mare le-a fost durerea cand au aflat ca si fetita de 6 ani a decedat. Soferul care a provocat tragedia gonea pe sosea, spun martorii, si se afla singur in vehicul. Politistii fac acum cercetari pentru a stabili toate circumstantele in care s-a petrecut tragedia. Medicii fac eforturi pentru a salva mama si unul din copii, care sunt in stare foarte grava (vezi sincron medic UPU Dan Teodorovici).