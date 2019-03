Cinci persoane prinse in flagrant in timp ce taiau ilegal arbori, la Udesti

Cinci persoane, printre care trei minori, au fost prinse in flagrant de jandarmi in timp de taiau ilegal arbori. Astfel, joi dimineata, in cadrul unei actiuni desfasurate pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, un echipaj de jandarmerie si lucratori ai Garzii Forestiere au depistat, pe raza localitatii Udesti, judetul Suceava, indivizii care au taiat mai multi arbori. Doi barbati de 36 si respectiv 51 de ani si trei minori cu varsta cuprinsa intre 12 si 14 ani, cu domiciliul in comuna Udesti si orasul Salcea, s-au deplasat cu doua atelaje hipo in padurea din apropierea satului Poiana, in zona cunoscuta sub denumirea de "Varzaroaia". Acestia, folosindu-se de doua drujbe si trei topoare, au taiat sapte arbori din speciile fag si carpen, fara a avea o autorizatie in acest sens, de pe un teren care nu le apartine, cu intentia de a-i incarca in atelajele hipo si de a-i valorifica ulterior in zona localitatilor de domiciliu.

Jandarmii au intocmit actele de sesizare privind savarsirea infractiunilor de taiere fara drept de arbori si furt de material lemnos. Cei doi adulti au fost predati Postului de Politie Udesti pentru continuarea cercetarilor, iar cantitatea de aproximativ zece mc de material lemnos a fost data in custodie Ocolului Silvic Dolhasca.