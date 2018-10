Cinci raniti, din care un copil in stare grava, dupa ce o caruta si o masina s-au ciocnit in trafic

Grav accident rutier, pe raza localitatii Fantanele, duminica seara. O autoutilitara si o caruta s-au ciocnit in trafic, in cele doua vehicule fiind 8 persoane (2 in autovehicul si 6 in caruta - o mama cu 3 copii si cu doi nepoti). La fata locului s-au deplasat pompierii suceveni cu un modul SMURD si 3 echipaje de la Serviciul de Ambulanta. Cinci persoane, toate din caruta, au fost ranite in urma impactului. Printre raniti se afla si doi copii, o fetita de 12 ani fiind grav ranita, in stare de inconstienta. Ranitii au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava.Carutasul de 19 ani, nepotul femeii care era cu copii, consumase alcool si era baut, avand o alcoolemie de 0,27 ml per litru alcool p ur in aerul expirat. La spital, tanarul a refuzat sa i se recolteze probe de sange desi a recunoscut ca a baut. Acesta sustine ca soferul masinii a intrat pe contrasens si a lovit caruta in plin. Conform martorilor, atelajul hipo nu era semnalizat. Fetita de 12 ani a ajuns la Terapie Intensiva, cu leziuni cranio cerebrale foarte grave. Medicii sunt foarte rezervati in ce priveste sansele sale de supravietuire. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.