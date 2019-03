Cinci raniti dupa ce un sofer de 20 de ani a taiat o curba si a intrat cu masina in alt vehicul FOTO

Grav accident rutier, pe DN 2E, pe raza localitatii Poieni Solca, duminica noapte din cauza unui sofer imprudent. Acesta a intrat aiurea pe contrasens iar acolo a lovit in plin un alt autoturism, care circula regulamentar. Soferul care a produs accidentul este un tanar de 20 de ani, din comuna Horodnic de Sus, pe nume Sergiu Irofte, care se deplasat dinspre Gura Humorului spre Solca. In masina lui se mai aflau inca trei persoane.La un moment dat, intr-o curba la stanga, tanarul a patruns pe sensul opus de deplasare, taind curba, si a acrosat autoturismul marca Toyota care venea din fata. In urma impactului violent, unul dintre autoturisme s-a rasturnat pe cupola.Soferul de 20 de ani dar si patru pasageri din masina care circula regulamentar (cu varste intre 16 si 67 de ani) au fost raniti. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative in ambele cazuri, dupa care li s-au recoltat probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in acest caz dosar penal pentru savarsirea savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.