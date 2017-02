Cinci raniti, la Dumbraveni, dupa ce masina in care erau a derapat de pe sosea si a zburat pe camp Galerie Foto

Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat. Drumul era acoperit cu zapada framantata si gheata.

Accident rutier cu cinci raniti, la Dumbraveni, marti seara. Un barbat in varsta de 49 de ani, pe nume Dan Ichim, din municipiul Botosani, in timp ce se deplasa cu autoturismul marca Opel Vectra, dinspre Suceava spre Botosani, a incercat sa depaseasca o masina, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a plonjat in camp. Totul s-a petrecut pe fondul carosabilului acoperit cu zapada framantata si gheata. La fata locului au intervenit cadre de la ISU Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare si ambulante SMURD, impreuna cu doua echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta Suceava.Cei cinci nu erau in stare grava si au primit ingrijiri medicale de urgenta la fata locului. Doar unul dintre raniti a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava. Oamenii spuneau ca era polei pe carosabil si de aceea soferul ar fi pierdut controlul volanului. Autoturismul in care e aflau cei cinci a fost avariat destul de serios. Potrivit politistilor, soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat. El a a fost condus la spital, unde i s-au recoltat si probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.