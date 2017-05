Cinci tineri au spart casa unui barbat din Campulung Moldovenesc

In urma masurilor operative intreprinse de politisti, autorii furtului au fost identificati ca fiind cinci tineri cu varste intre 13 si 18 ani

Cinci tineri au spart casa unui barbat. Politia municipiului Campulung Moldovenesc a fost sesizata de un localnic de 31 de ani, despre faptul ca persoane necunoscute i-au furat bunuri din locuinta. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, profitand de lipsa unui sistem de alarmare sau siguranta si de faptul ca, imobilul nu era locuit, victima fiind plecata la niste rude, in perioada 29 aprilie – 2 mai, prin fortarea usii de acces, persoane necunoscute au patruns in interior si au sustras un laptop, un telefon si alte bunuri, prejudiciul total fiind de circa 3.600 lei. In urma masurilor operative intreprinse de politisti, autorii furtului au fost identificati ca fiind cinci tineri cu varste intre 13 si 18 ani, toti din localitate.Bunurile sustrase au fost recuperate, urmand sa fie restituite persoanei vatamate. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, ce va fi solutionat procedural.