Cioban de ocazie, care avea o condamnare cu inchisoarea, depistat intamplator langa frontiera cu Ucraina

Un barbat cautat de politisti si care in luna iunie a fost condamnat la inchisoare a fost identificat intamplator, la Straja, in zona frontierei de stat, in timp ce era cu oile la pascut. Politia Orasului Vicovu de Sus a fost sesizata cu privire ca la o distanta de circa 500 metri fata de linia de frontiera si la aproximativ 1.500 metri de DJ 209G, pe raza localitatii Straja, politistii de frontiera au depistat o persoana de sex masculin care se afla in locul denumit Tarina. Barbatul insotea o turma de ovine, recomandandu-se drept cioban. El a declarat ca se numeste Romanica Ilie-Constantin, dar nu a putut prezenta nici un document de identitate.Fiind verificat in baza de date a Politiei Romane, a reiesit faptul ca acesta se numeste Romanica Ilie-Constantin, are 29 ani si este domiciliat in oras Darabani. Politistii au aflat ca ciobanul de ocazie are de executat mandatul de arestare cu numarul 88 din 19.06.2018 emis de Judecatoria Darabani, cu pedeapsa inchisorii de 1 an si 6 luni.La nivelul Politiei Orasului Vicovu de Sus s-a constituit escorta in vederea transportarii si depunerii lui Romanica Ilie-Constantin la Penitenciarul Botosani.