Ciprian Porumbescu.Batrana data disparuta, cautata de peste 50 de politisti, jandarmi, lucratori ISU si voluntari

Batrana a fost cautata timp de opt ore.

Batrana data disparuta de familie, cautata de 50 de politisti, jandarmi, lucratori ISU si voluntari. Vineri noapte, in jurul orei 22:29, politistii SPR 9 Moara, au fost sesizati direct de catre un barbat din municipiul Suceava, cu privire la faptul ca o ruda a acestuia, respectiv o batrana de 82 de ani, bolnava de Alzheimer, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Din primele verificari efectuate a rezultat ca batrana locuieste impreuna cu fiul sau si familia acestuia, in comuna Ciprian Porumbescu. Aceasta este diagnosticata cu multiple afectiuni medicale iar vineri, ora 16.30, a iesit din curte pentru a se plimba pe imasul din fata locuintei, cum obisnuieste. In jurul orei 17.00, fiul ei a observat ca mama sa nu se afla pe imas, motiv pentru care a mers sa o caute, totodata a alertat rudele, carora le-a solicitat sprijinul. Au cautat-o pana in jurul orelor 21.30, cand au sesizat politia. Cu ocazia deplasarii la fata locului, politistii au efectuat cautari in zona si au solicitat sprijinul echipajelor din cadrul Politiei Municipiului Suceava, a echipajelor de jandarmi din cadrul IJJ Suceava si lucratorilor ISU Suceava, deoarece in zona se afla un parau cu o vegetatie bogata, iar terenul este accidentat. De asemenea, la cautari au fost mobilizati si 15 voluntari. Dupa aproximativ opt ore de cautari fara intrerupere desfasurate de peste 50 de politisti, jandarmi, pompieri si voluntari sambata dimineata, in jurul orei 06.00, batrana disparuta a fost gasita in gradina unei locuinte din comuna Ciprian Porumbescu, locuinta situata la o distanta de aproximativ un kilometru de cea a batranei. Femeia nu prezenta leziuni fizice, nu a fost victima vreunei infractiuni, insa s-a solicitat interventia unui echipaj medical pentru a o transporta la UPU Suceava in vederea internarii la Sectia Psihiatrie Burdujeni. Cea in cauza a fost preluata de un echipaj medical din cadrul UPU Suceava si transportata la UPU Suceava pentru investigatii amanuntite."S-a luat legatura cu personalul medical, urmand ca dupa efectuarea tuturor consultatiilor necesare sa se ia in calcul si solicitarea Politiei ca aceasta sa fie internata la Sectia de Psihiatrie Burdujeni" a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.