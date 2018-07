Circulatia pe podul provizoriu de la Milisauti a fost oprita dupa ce acesta s-a surpat FOTO

Circulatia pe podul provizoriu de la Milisauti a fost oprita, luni la amiaza. In urma ploilor abundente de duminica a crescut debitul apei Sucevei si un tub din structura podului s-a deplasat, anunta autoritatile. Podul respectiv s-a surpat in mai multe locuri, au putut constata localnicii. Potrivit autoritatilor, se intervine la fata locului pentru repararea acestuia. Podul temporar, construit din tuburi, a fost dat in functiune joi, 19 iulie. Potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Suceava, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi a emis ordinul pentru inceperea a lucrarilor la podul de la Milisauti, cu data de luni, 23 iulie, cu o durata de executie de 21 saptamani. Autorizatia de constructie insemnand "executarea lucrarilor de interventie in prima urgenta pentru refacerea podului de pe DN 2H km 4+776, peste raul Suceava, la Milisauti".