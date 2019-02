Circulatia rutiera peste raul Suceava va fi reluata la Veresti pe un pod de tuburi

Circulatia rutiera peste raul Suceava, la Veresti, va fi reluata in doar cateva zile. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur. Podul, unul foarte circulat, a fost inchis la inceputul anului din motive de siguranta, el fiind in stare de degradare.Presedintele CJ Suceava, care a avut discutii in teren cu constructori, a declarat ca circulatia in zona se va desfasura temporar pe un pod de tuburi la care se lucreaza acum. Gheorghe Flutur a explicat ca podul de la Veresti nu a putut fi reparat inca pentru ca la licitatia organizata de Consiliul Judetean nu s-a prezentat nici o firma. Licitatia va fi reluata dupa ce vor fi reactualizati indicatorii tehnico economici, ca urmare a cresterii salariului minim in constructii. 'Am stabilit, si se lucreaza deja, amenajarea unui pod ca varianta provizorie de tuburi prin prin albie, in amonte de podul existent, pentru ca masinile, traficul greu si traficul usor sa poata circula pe aceasta varianta pana finalizam ridicarea grinzilor de la podul mare de la Veresti si reparatia propriu-zisa. In prima sedinta de Consiliu Judetean aprobam indicatorii tehnico economici pentru ca s-au marit salariile minime in domeniul constructiilor si atunci actualizam indicatorii tehnico economici. Noi am scos odata la licitatie podul, insa nu a venit nimeni. Acum scoatem pentru a doua oara la licitatie, dar vestea pentru cetatenii din zona este ca in cateva zile se va circula pe varianta provizorie, un pod de tuburi de cu diametru de 1,4 metri, prin albia raului Suceava', a spus Gheorghe Flutur.