Circulatie feroviara intrerupta dupa ce un TIR s-a rasturnat in apropierea caii ferate, la Iacobeni FOTO

Circulatie feroviara intrerupta intre Moldova si Ardeal dupa ce un TIR s-a rasturnat in apropierea caii ferate. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 12.00, in localitatea Iacobeni. Soferul mastodontului a pierdut controlul asupra directiei de mers, a pus un parapet la pamant, dupa care vehiculul s-a rasturnat in imediata apropiere a caii ferate. In momentul producerii accidentului in TIR se aflau doua persoane, care nu au fost ranite. Traficul feroviar a fost intrerupt, autoritatile locale intervenind pentru repunerea vehiculului pe roti. Up date: La ora 15.25 traficul feroviar a fost reluat.