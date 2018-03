Circulatie in conditii de iarna pe drumurile din judetul Suceava. Recomandarile politistilor pentru soferi

Potrivit politistilor, la aceasta ora, pe raza intregului judet, peste 100 de politisti actioneaza pentru fluidizarea traficului dar si pentru identificarea celor care circula pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei fara anvelope de iarna. Legislatia rutiera in vigoare prevede ca pentru deplasarea autovehiculelor pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei este obligatorie folosirea anvelopelor de iarna.

Politistii atrag atentia participantilor la trafic sa respecte cu strictete regulile de circulatie si indicatiile politistilor rutieri.

Politia va recomanda:

Depasirea limitelor legale de viteza si viteza neadaptata la conditiile de trafic reprezinta unele dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice!

Le recomandam celor aflati la volan sa adapteze viteza la conditiile meteo-rutiere, sa pastreze o distanta corespunzatoare fata de autovehiculul din fata si sa sporeasca atentia atunci cand circula in coloana sau vizibilitatea este redusa.

Informati-va asupra conditiilor de deplasare pe traseul ales, precum si despre conditiile meteo rutiere prognozate pentru zona tranzitata.

Dati dovada de mult discernamant referitor la oportunitatea plecarii dumneavoastra.

Verificati farurile, nivelul uleiului, combustibilul, antigelul, lichidul de parbriz si instalatia de incalzire.

Verificati daca dispozitivele de iluminare si semnalizare, stergatoarele de parbriz si instalatiile de climatizare functioneaza corespunzator. Curatati in permanenta farurile si blocurile de semnalizare si folositi corespunzator instalatia de ventilatie - climatizare.

Asigurati-va rezerve de combustibil, apa, hrana, haine groase, paturi, medicamente, un telefon mobil pe care sa-l folositi in caz de urgenta sau de deszapezirii, apeland cu mult calm numarul de urgenta 112, precum si un incarcator/baterie de rezerva.

In cazul ramanerii in pana, triunghiurile de presemnalizare trebuie asezate la o distanta mai mare de autovehicul, decat in conditii normale!

In conditiile unui trafic aglomerat, precipitatiile pot determina aparitia unor blocaje rutiere temporare. Pastrati-va calmul si nu blocati intersectiile!

Pietoni, luati-va toate masuri de precautie, pentru a fi siguri ca sunteti observati in trafic de catre soferi! Circulati, pe cat posibil, doar pe trotuare, faceti traversarea strazii prin locurile marcate, la culoarea verde a semaforului electric si numai dupa ce sunteti siguri ca intentia de a traversa a fost observata de catre soferi!

Evitati sa folositi frana de picior in mod brusc!

Daca este absolut necesar sa franati, faceti-o cat mai usor cu putinta si nu ridicati piciorul in momentul in care simtiti in pedala activarea ABS-ului.

Acelasi lucru este valabil si pentru accelerarile in tromba, care vor face ca rotile sa-si piarda aderenta si sa se invarta in gol.