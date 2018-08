Circulatie rutiera blocata, la Brosteni, in urma alunecarilor de teren. Arborii au ajuns pe sosea FOTO

Localnicii au ramas miercuri seara si fara curent electric dupa ce un stalp de electricitate a fost distrus.

Trafic blocat, la Brosteni, miercuri seara si miercuri noape dupa ce in urma furtunilor violente au cazut mai multi arbori pe sosea. In satul Pietroasa a avut loc o alunecare de teren si au cazut mai multi arbori peste DN17 B. La fata locului au intervenit lucratori din cadrul CDN, Districtul Brosteni, reusindu-se astfel deblocarea totala a segmentului de drum si reluarea circulatiei. Totodata, in jurul orei 22:20, pe raza aceleiasi localitati, la aproximativ 600 de metri de prima alunecare, ca urmare a conditiilor meteo din ultima perioada, mai multi arbori au cazut peste DN 17 B, blocand astfel circulatia si distrugand un stalp de la reteaua electrica de joasa tensiune. In urma distrugerii stalpului, energia electrica pe raza orasului Brosteni a fost intrerupta timp de aproximativ doua ore.La fata locului au intervenit lucratori de la Drumuri dar si din cadrul SC Delgaz Grid Vatra Dornei, reusindu-se astfel deblocarea totala a segmentului de drum si realimentarea orasului cu energie electrica. O alunecare de teren se inregistreaza si in zona Lungeni din localitate, o biserica riscand sa o ia la vale, sustin localnicii. Pagubele produse in urma fenomenelor meteorologice vor fi evaluate ulterior de catre reprezentantii societatilor susmentionate.