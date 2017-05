Clinica Artio Medica Suceava, servicii de calitate in domeniul reumatologiei si un mediu primitor pentru pacienti

Bolile reumatice sunt dificil de identificat din timp si poti avea simptome in fiecare zi care chiar au legatura cu boli mult mai complexe. Reumatologii sunt expertii tai in aceasta zona si sunt antrenati sa iti evalueze toate simptomele pentru a face o diagnoza si a-ti trata boala.

Clinica Medicala Artio Medica situata in Suceava , pe strada Alexandru cel Bun numarul 5A, este o clinica de reumatologie ce iti ofera servicii si un standard de calitate in domeniul reumatologiei. Acestia intentioneaza sa abordeze complex aceasta specialitate, asigurand toate aspectele necesare pentru tratarea oricaror boli ce tin de segmentul de reumatologie.Artio Medica doreste sa ofere calitate, rigurozitate intr-un mediu cald si primitor pentru pacienti, dar si competenta.



Cand trebuie sa mergi la medic

Cu totii avem dureri musculoscheletale cateodata care tin doar cateva zile. Dar cand durerea din articulatii, muschi, gat, spate si oase este severa si persistenta mai mult decat cateva zile, ar trebui sa consulti un medic specializat in domeniu. Bolile reumatice sunt dificil de identificat din timp si poti avea simptome in fiecare zi care chiar au legatura cu boli mult mai complexe. Reumatologii sunt expertii tai in aceasta zona si sunt antrenati sa iti evalueze toate simptomele pentru a face o diagnoza si a-ti trata boala. Acestia stiu cat este de important sa efectueze o diagnoza corecta pe cat de repede posibil pentru a incepe tratamentele potrivite, fiindca multe dintre aceste probleme raspund cel mai bine la tratamente in inceputurile bolii. Multe boli reumatice se schimba sau evolueaza, asa ca s-ar putea sa trebuiasca sa mergi mai mult decat o data la cabinet inainte ca reumatologul sa-ti poata oferi un diagnostic definitiv. Procesul de diagnoza de obicei include o istorie medicala completa, examinare fizica si daca sunt indicate analize de sange si raze X.



Ce este un reumatolog?

Reumatologii sunt internisiti cu abilitati speciale si pregatire in diagnoza complexa si tratamentul artrozei si bolilor reumatice si multe altele. Acestia trateaza pacienti cu durere si disfunctii ale articulatiilor, muschilor, tendoanelor, oaselor si alte boli conective. Fundatia lor puternica din medicina interna ii pregateste ca si specialisti sa se ocupe de o durere localizata si generalizata in timp ce se ocupa de asemenea de alte boli sau medicatii.



Ce trateaza reumatologii?

Exista mai mult de 100 de tipuri de boli reumatologice, incluzand disfunctii musculoscheletale de durere; durere de spate si de gat, tendinita, bursita, atacuri nervoase (sciatica, radiculopatia cervicala, sindromul de tunel carpian), osteoartrita, boli autoimune cum ar fi artrita reumatoida, artrita psoriazica, spondiloartroze, sindromul antifosfolipidic, guta, fibromalgia si boala Lyme.