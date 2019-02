Clinica ce oferea interventii estetice sucevenecelor intr-ul coafor a fost inchisa. Acolo a lucrat si italianul cu 8 clase care se dadea medic VIDEO

Si la Suceava ancheta este in curs si se fac si cercetari in cadrul unui dosar penal inregistrat la IPJ Suceava dupa ce Colegiul Medicilor s-a autosesizat ca respectiva clinica nu a cerut autorizatie de la Colegiu, asa cum este procedura, si oferea servicii medicale in conditii improprii, nu intr-o unitate sanitara autorizata, cum cere legea.

Clinica bucuresteana Swiss EstetiX, care oferea servicii de infrumusetare sucevencelor intr-un coafor din oras a fost inchisa de DSP Bucuresti. Sanitarii au declarat ca aici a lucrat si Matteo Politi, falsul medic italian care avea doar opt clase. Culmea, clinica era recomandata de Bianca Dragusanu. Si la Suceava ancheta este in curs si se fac si cercetari in cadrul unui dosar penal inregistrat la IPJ Suceava dupa ce Colegiul Medicilor s-a autosesizat ca respectiva clinica nu a cerut autorizatie de la Colegiu, asa cum este procedura, si oferea servicii medicale in conditii improprii, nu intr-o unitate sanitara autorizata, cum cere legea. La randul sau, Directia de Sanatate Publica Suceava s-a autosesizat in cazul Clinicii Swiss Estetix din Bucuresti si efectueaza cercetari pentru ca interventii precum injectarea cu botox se fac doar in unitatile medicale, avand acelasi punct de vedere cu reprezentantii Colegiului Medicilor Suceava. Presedintele Colegiului Medicilor Suceava, cunoscutul chirurg Sorin Hancu, a declarat marti, dupa ce a vizionat un clip postat de la o interventie a cadrelor de la clinica inchisa de sanitari, ca persoana care face injectiile nu poarta manusi sterile, nu poarta boneta iar spatiul in care se face interventia este total impropriu, nu beneficiaza de echipamentul necesar si nici nu are sterilitatea asigurata. 'Se pot declansa niste afectiuni grave in cazul pacientilor care accespta efectuarea de procedure in asemenea conditii. Nerespectand sterilitatea se pot transmite boli precum hepatita cu virus C, sau virusul HIV, niste boli care netratate duc la deces. Acele substante pot da reactii alergice. Numai un medic poate sa stie ce substanta administreaza si care sunt riscurile. Medicul trebuie sa revada pacientul ori de de cate ori este necesar, asa spune legea. Ei astazi vin, maine sunt la Bucuresti', a declarat Sorin Hancu.