Clipe de panica si pasageri evacuati dupa ce un autocar a luat foc in trafic

Autocarul unei firme din Falticeni a luat foc in trafic, la Dolhesti, pasagerii trecand prin momente de panica. Incidentul s-a petrecut la primele ore ale diminetii de luni. O localnica a sunat la 112, a anuntat incendiul si a cerut ajutor. la fata locului a ajuns un echipaj de pompieri din cadrul Detasamentului Dolhasca, care a s-a constatat ca incendiul a izbucnit datorita un scurt circuit la instalatia electrica.Cu ocazia verificarilor efectuate de politisti s-a constatat faptul ca soferul, in timp ce se afla la volanul autocarului ce apartine firmei SC DAED GO din municipiul Falticeni a simtit fum in interiorul autobuzului. Barbatul a oprit pe marginea carosabilului, pe DJ 208, pe raza satului Dolhestii Mari, unde a constatat ca la blocul motor izbucnise un incendiu, fapt pentru care a evacuat cei 12 pasageri si a procedat singur la lichidarea incendiului. Autocarul efectueaza curse regulat cu angajati din cadrul SC Motexco Falticeni. In urma evenimentului nu au existat victime omenesti si nici pagube materiale. In cauza nu sunt suspiciuni de savarsirea vreunei fapte penale.