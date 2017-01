Minimele nocturne se vor situa in general intre -17 si -10 grade, iar maximele diurne vor fi negative.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare meteo cod galben de ger. Interval de valabilitate: 11 ianuarie, ora 13 - 12 ianuarie, ora 10.00. Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger noaptea. In intervalul mentionat, vremea va fi deosebit de rece, geroasa noaptea ÅŸi dimineata in cea mai mare parte a tarii. Astfel, minimele nocturne se vor situa in general intre -17 si -10 grade, iar maximele diurne vor fi negative.