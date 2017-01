Cod galben de ninsoare si vant pentru judetul Suceava

In perioada urmatoare, in cea mai mare parte a tarii, vremea va fi geroasa atat noaptea, cat si ziua, iar temperaturile minime se vor situa frecvent intre -25 si -15 grade.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare meteo cod galben, valabila in intervalul 06 ianuarie, ora 13- 06 ianuarie, ora 23. Fenomene vizate:ninsori insemnate cantitativ si local viscolite. In intervalul mentionat va continua sa ninga in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova, precum si in zona Carpatilor de Curbura, local ninsorile vor fi insemnate cantitativ si se va mai depune strat de zapada. Va fi viscol in Dobrogea, estul Munteniei, extremitatea de sud-vest a Olteniei si in cea mai mare parte a Moldovei, unde vantul va avea intensificari cu viteze de 50...70 km/h. In Carpatii de Curbura si zona inalta din Carpatii Meridionali rafalele vor depasi 80...90 km/h, iar zapada va fi spulberata si troienita. De vineri de la ora 23 si pana sambata, ora 10.00 va fi valabila o alta avertizare meteo cod galben.Fenomene vizate:intensificari ale vantului, zapada spulberata si troienita. In intervalul mentionat, in Dobrogea, Baragan si Moldova va ninge in general slab cantitativ, dar vantul va continua sa prezinte intensificari cu viteze de 50...60 km/h si pe arii restranse 70 km/h, temporar spulberand si troienind zapada.Unele intensificari ale vantului vor fi mai fi in sud-vestul Olteniei, spulberand trecator zapada depusa anterior. In Moldova, Dobrogea si Baragan, sambata si duminica(07 si 08 ianuarie) vor fi intervale de timp in care va mai ninge, iar vantul va avea intensificari, spulberand si troienind zapada. In perioada urmatoare, in cea mai mare parte a tarii, vremea va fi geroasa atat noaptea, cat si ziua, iar temperaturile minime se vor situa frecvent intre -25 si -15 grade.