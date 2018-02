Cod galben de ninsori abundente pentru judetul Suceava

Incepand cu primele ore ale zilei de vineri, vantul se va intensifica in cea mai mare parte a Moldovei, cu viteze de 45...55 km/h, dar si pe crestele montane, unde temporar vor fi rafale de 65...70 km/h.

Administratia Notionala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben, pentru intervalulul 8 februarie, ora 18.00 - 09 februarie, ora 17.00. Fenomene vizate: ninsori insemnate cantitativ. In intervalul mentionat, in toate zonele de munte va ninge, iar in regiunile nord-estice, nordice si centrale, treptat vor predomina ninsorile. Local in Carpatii Orientali, precum si in nordul Moldovei, Maramures si in estul Transilvaniei, cantitatile de precipitatii vor atinge 15...20 l/mp si se va depune strat nou de zapada. Incepand cu primele ore ale zilei de vineri, vantul se va intensifica in cea mai mare parte a Moldovei, cu viteze de 45...55 km/h, dar si pe crestele montane, unde temporar vor fi rafale de 65...70 km/h. Mai ales pe parcursul zilei de vineri intensificari temporare ale vantului se vor semnala si in regiunile sudice, sud-estice si centrale, cu viteze in general de 50...55 km/h.