Cod galben de ninsori pentru judetul Suceava

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare meteo cod galben de ninsoare pentru judetul Suceava. Atentionarea este valabila in intervalul 24 ianuarie, ora 04.00-25 ianuarie, ora 14.00. Fenomene si zone vizate: predominant ninsori local insemnate cantitativ, strat nou de zapada consistent, intensificari temporare ale vantului in cea mai mare parte a Moldovei si in zona Carpatilor Orientali

Potrivit meteorologilor, in judetele Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau si in zona Carpatilor Orientali vor fi perioade in care va ninge, local insemnat cantitativ si se va depune strat nou de zapada consistent.

In judetele Vaslui si Vrancea vor fi precipitatii mixte ce vor favoriza formarea poleiului.

Local si temporar vantul va avea intensificari cu viteze in general de 40...55 km/h si peste 70 km/h la munte, viscolind si spulberand zapada.