Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o atentionare cod galben de ninsori si depunere de strat de zapada consistent. Interval de valabilitate: 07 februarie, ora 15 - 08 februarie, ora 11. In intervalul mentionat in judetele Suceava, Botosani, Neamt si Iasi, precum si in zona de munte a judetelor Bacau si Vrancea va ninge si se va depune strat nou de zapada de 10...20 cm.