Cod galben de ninsori si viscol pentru judetul Suceava

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o avertizare meteo cod galben de ninsori moderate cantitativ si local viscolite. Interval valabilitate: 10 ianuarie, ora 21 - 11 ianuarie, ora 21.00. In intervalul mentionat aria ninsorilor se va extinde dinspre extremitatea sud-estica si va cuprinde treptat jumatatea de est a tarii. In cea mai mare parte a Munteniei si a Moldovei, in zona Carpatilor de Curbura si temporar in Dobrogea vor fi ninsori moderate cantitativ, iar vantul va avea intensificari cu viteze de 50...60 km/h, viscolind si spulberand zapada. Unele intensificari ale vantului vor fi si in Oltenia, spulberand trecator zapada.