Cod galben de ploi torentiale in aproape toata tara

Administratiata Nationala de Meteorologie a emis vineri, o atentionare cod galben de ploi insemnate cantitativ, pentru intervalul 17 iunie, ora 10.00 -19 iunie, ora 03.00. In toate zonele de deal si de munte, in centrul si sudul Moldovei, Dobrogea si nord-estul Munteniei, cantitatile de apa vor depasi 30 l/mp si pe arii restranse 50...70 l/mp. De asemenea, meteorologii au emis vineri o informare meteo valabila in intervalul 16 iunie, ora 18.00 -19 iunie, ora 10.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata. In intervalul menţionat, in cea mai mare parte a tarii, incepand cu regiunile vestice, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si, pe arii restranse, caderi de grindina.In intervale scurte de timp sau prin cumulare, se vor inregistra cantitati de apa care vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 40...50 l/mp.