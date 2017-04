Cod galben de vant si ninsori in judetul Suceava

In Moldova si in zona Carpatilor Meridionali si Orientali va continua sa ninga si se va depune strat de zapada, iar in nord-estul Munteniei si nordul Dobrogei vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o atentionare meteo cod galben, pentru intervalul 21 aprilie, ora 09.00-21 aprilie, ora 14.00. Fenomene vizate: intensificari ale vantului, ninsori si strat de zapada. In intervalul mentionat, vantul va avea intensificari temporare in regiunile estice, unde viteza la rafala va atinge 55...65 km/h, precum si la munte, unde se vor depasi 70 km/h, iar zapada va fi spulberata. In Moldova si in zona Carpatilor Meridionali si Orientali va continua sa ninga si se va depune strat de zapada, iar in nord-estul Munteniei si nordul Dobrogei vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Pe arii restranse se vor cumula cantitati de precipitatii de 15…20 l/mp.