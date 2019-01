Cod galben de vant si viscol pentru zona de munte a judetului Suceava

Meteorologii au emis, luni, o atentionare meteo cod galben pentru zona de munte a judetului Suceava, pentru intervalul 14 ianuarie, ora 14.00 - 16 ianuarie, ora 20.00.

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in toata zona de munte vantul va prezenta intensificari, in general cu viteze de 65...80 km/h si temporar va ninge. Ninsorile vor fi mai intense in noaptea de marti spre miercuri, in special in Carpatii Occidentali, vestul Carpatilor Meridionali si nordul Carpatilor Orientali, unde local se vor acumula cantitati de 10...15 l/mp.

Temporar pe creste vantul va sufla tare cu rafale de peste 100...120 km/h, la inceputul intervalului in Carpatii Meridionali, apoi si in restul masivelor, viscolind si troienind zapada si determinand scaderea semnificativa a vizibilitatii.