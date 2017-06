Cod galben si cod portocaliu de canicula, cu maxime de 40 de grade

In judetele Dolj, Olt si Teleorman si in zona joasa de relief a judetelor Caras-Severin si Mehedinti se vor atinge local maxime termice de 37...39 de grade si pe arii restranse de 40 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua coduri de canicula.In cursul zilei de miercuri in Banat, Crisana, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei si local in Transilvania, valul de caldura se va extinde, iar disconfortul termic va fi in accentuare. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unitati si local il va depasi usor. Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 33 si 36 de grade, iar minimele nocturne vor fi de peste 20 de grade.In cursul zilei de joi, 29 iunie, valul de caldura se va intensifica si va cuprinde cea mai mare parte a tarii. Disconfortul termic va fi accentuat - indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unitati. Se vor inregistra frecvent temperaturi maxime de 34...36 de grade, iar minimele nocturne se vor situa in general peste 20 de grade, indeosebi in regiunile extracarpatice. In judetele Dolj, Olt si Teleorman si in zona joasa de relief a judetelor Caras-Severin si Mehedinti se vor atinge local maxime termice de 37...39 de grade si pe arii restranse de 40 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.