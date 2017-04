Cod portocaliu de ninsoare in judetul Suceava

In cea mai mare parte a Moldovei vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare, local insemnate cantitativ, iar in zona de munte a judetelor Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Arges, Dambovita, Prahova si Buzau va ninge si se va depune strat de zapada, local consistent.

Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis un nou cod portocaliu de ninsori. Conform ANM, in intervalul joi, 20 aprilie, ora 18.00- vineri, 21 aprilie, ora 09.00. Fenomene vizate: precipitatii insemnate cantitativ, predominant sub forma de ninsoare in Moldova, ninsori si strat de zapada consistent in zona Carpatilor Orientali si Meridionali, intensificari ale vantului. In cea mai mare parte a Moldovei vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare, local insemnate cantitativ, iar in zona de munte a judetelor Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Arges, Dambovita, Prahova si Buzau va ninge si se va depune strat de zapada, local consistent. Temporar, vantul va avea intensificari cu viteze de 50...60 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depasi 70...80 km/h, viscolind zapada.