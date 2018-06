Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ploi abundente, valabil in intervalul 29 iunie, ora 15.00- 30 iunie, ora 06.00. In jumatatea de nord a Moldovei, zona Carpatilor Orientali, local in Maramures si in sud-estul Transilvaniei temporar va ploua abundent si se vor acumula cantitati de apa de 40...50 l/mp si pe arii restranse 60...70 l/mp.