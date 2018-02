Codul portocaliu de ger a fost prelungit pana vineri

Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre -12 si -6 grade, iar cele minime se vor incadra in general intre -22 si -12 grade, izolat mai coborate, sub -25 grade.

Meteorologii au prelungit codul portocaliu de ger pana vineri. Zone afectate: Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. In Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, gerul va fi persistent in cea mai mare parte a intervalului, iar valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada. Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre -12 si -6 grade, iar cele minime se vor incadra in general intre -22 si -12 grade, izolat mai coborate, sub -25 grade. In cursul noptii de vineri spre sambata temperaturi sub pragul de ger(-10 grade) se vor inregistra in Moldova, local in Maramures, Transilvania, Muntenia si Dobrogea si pe arii restranse in Oltenia. Incepand din noaptea de joi spre vineri si pana duminica vor fi intervale cu precipitatii in majoritatea regiunilor, dar mai ales in sud-vestul si sudul tarii. La inceput va ninge, apoi, trecator, vor fi precipitatii mixte si se va forma polei.