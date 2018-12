Colegiul Prefectural a aprobat masuri privind siguranta alimentara si ordinea publica, pe perioada sarbatorilor de iarna

Colegiul Prefectural de la nivelul Judetului Suceava, intrunit cadrul sedintei desfasurate joi 13 decembrie 2018 a adoptat Hotararea Nr. 6 din data de 13 decembrie 2018, privind masurile in domeniul sigurantei alimentare, ordinii publice si sigurantei populatiei in perioada sarbatorilor de iarna.

Potrivit prefectului judetului, Mirela Adomnicai, intre 23 decembrie 2018 si 6 ianuarie 2019, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Suceava, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Suceava, Directia de Sanatate Publica Suceava, Inspectoratul de Politie Judetean, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucovina al judetului Suceava si Inspectoratul de Jandarmi Suceava vor informa Institutia Prefectului cu privire la deficientele constatate pe linia verificarilor efectuate in domeniul sigurantei alimentare, ordinii publice si sigurantei populatiei, precum si masurile luate pentru remedierea acestora.

Tot joi, 13 decembrie 2018, a avut loc sedinta Comitetului Local de Combatere a Bolilor Suceava, in cadrul careia au fost discutate si adoptate masuri privind supravegherea, prevenirea si controlul pestei rumegatoarelor mici, precum si cele de supraveghere, prevenire si control a influentei aviare si bolii Newcastle (pseudopesta aviara).