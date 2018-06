Colete cu pachete de tigari abandonate de contrabandisti dupa ce politistii de frontiera au tras sase focuri de arma, la Straja

Colete cu pachete de tigari abandonate de contrabandisti dupa ce politistii de frontiera au tras sase focuri de arma. Luni, in jurul orei 01.00, politistii de frontiera au observat, pe raza localitatii Straja, mai multe persoane care se deplasau de la frontiera de stat spre interiorul tarii, transportand in spate, colete voluminoase. Oamenii legii au actionat pentru retinerea celor in cauza, efectuand somatiile legale prin voce, moment in care barbatii au abandonat coletele si s-au dispersat in directii diferite.Pentru retinerea persoanelor in cauza, politistii de frontiera au executat sase focuri de avertisment in plan vertical, conform prevederilor legale, dar nici de aceasta data persoanele nu s-au supus somatiilor si profitand de intuneric si terenul impadurit, s-au retras pe teritoriul ucrainean. Imediat, au fost anuntate si autoritatile ucrainene despre caz in vederea cercetarii in comun a evenimentului.La fata locului, au fost descoperite 13 colete cu tigari de provenienta ucraineana, care au fost transportate la sediul Sectorului P.F. Brodina, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 19.420 pachete cu tigari, de diferite marci.