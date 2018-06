Colete cu pachete de tigari, abandonate de contrabandisti in apropierea frontierei de stat, pe raza localitatii CarlibabaFOTO

Oamenii legii efectueaza cercetari pentru identificarea persoanelor implicate si documentarea intregii activitati infractionale, iar tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii.

Politistii de frontiera de la Sectorul PF Izvoarele Sucevei, pe timpul executarii unei misiuni specifice in zona de responsabilitate, au descoperit in apropierea frontierei de stat pe raza localitatii Carlibaba, sapte colete cu tigari de provenienta ucraineana. Au fost informate autoritatile de frontiera ale statului vecin, iar la fata locului s-a deplasat o echipa operativa care a luat masuri de supraveghere si cercetare a zonei. In urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 3.500 pachete cu tigari, marca Marble, de provenienta ucraineana, in valoare de 40.950 lei. In continuare, oamenii legii efectueaza cercetari pentru identificarea persoanelor implicate si documentarea intregii activitati infractionale iar tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii.