Colete cu tigari de contrabanda abandonate la Straja FOTO

Colete cu tigari de contrabanda abandonate la Straja. Joi, lucratori din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina au observat mai multe persoane care se deplasau, pe directia localitatii Straja, de la linia de frontiera spre interiorul tarii, transportand in spate colete voluminoase.Politistii de frontiera au actionat pentru retinerea lor, efectuand somatiile legale prin voce, moment in care cei in cauza au abandonat coletele si s-au retras pe teritoriul ucrainean.Drept urmare, au fost informate autoritatile de frontiera ale statului vecin, concomitent cu dispunerea unor masuri de cercetare si supraveghere a zonei.La fata locului au fost descoperite 14 colete cu tigari care au fost duse la sediul politiei de frontiera in vederea continuarii cercetarilor.In urma inventarierii acestora a rezultat cantitatea de 7.000 pachete cu ţigari de provenienta ucraineana, in valoare de 81.900 lei.In aceeasi zi, lucratori din cadrul aceluiasi sector au mai descoperit abandonate, pe aceeasi directie, alte 16 baxuri cu tigari, de aceeasi provenienta.Cantitatea de tigari descoperita a fost inventariata si s-a constatat ca este vorba de 8.470 pachete tigari, in valoare de 100.000 lei .In ambele cazuri, marfa a fost ridicata in vederea confiscarii, iar in continuare se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, iar la final urmeaza a se lua masurile legale ce se impun.