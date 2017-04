Coliziune frontala intre doua autoturisme la Bogdanesti FOTO

Unul dintre autoturisme a fost proiectat in gardul unei locuinte.

Coliziune intre doua autoturisme, miercuri dimineata, in jurul orei 08.00, pe raza comunei Bogdanesti. Doua autoturisme, un Audi si o Dacie, s-au izbit frontal. In urma impactului Dacia a fost proiectata in gardul unei locuinte. La fata locului au intervenit pompierii de la Detasamentul de Pompieri Falticeni cu un modul SMURD. Dupa evaluarea medicala, niciuna din cele patru persoane implicate in accident nu a necesitat transportul la spital. Salvatorii au luat masurile de siguranta specifice - au balizat zona, au verificat scurgerile de carburanti si lubrifianti si au deconectat bornele de la bateriile de acumulatori.Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.